Schoolgebouw wordt thuis voor negen gezinnen

Bocholt - De site van de jongensschool de Bosschelweg, in het centrum van Kaulille wordt omgevormd tot een vernieuwend, duurzaam, gedurfd en alternatief woonproject met negen deelwoningen. Negen gezinnen kunnen er straks gebruikmaken van enkele gemeenschappelijke voorzieningen, zonder dat hun privacy in het gedrang komt. “De oude school wordt gecombineerd met nieuwe speelse architectuur. Met deelwoningen in veel groen, gekoppeld aan de nodige privacy en woonkwaliteit”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Jan Schrijvers (NU).

In samenwerking met Vlaanderen Bouwt, aannemer Vandekerkhof en de ontwerpers architecten van UAUcollectiv geeft de gemeente de site van de oude jongensschool aan de Bosschelweg, een gebouw met een geschiedenis, in het centrum van Kaulille een nieuwe dynamiek. Bij deelwonen worden zelfstandige woningen gecombineerd met gemeenschappelijke voorzieningen. Zo zijn er een centrale binnentuin, een parking voor een tiental wagens en een gezamenlijke bergruimte met een fietsenstalling. Dit concept is nieuw voor Bocholt.

“Het oudste schoolgebouw dateert uit het begin van de vorige eeuw en blijft integraal behouden in dit project. Na de verbouwing en met de nieuwbouw krijgen we hier negen energiezuinige woningen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Jan Schrijvers.

Leefruimte

Het vakwerk, de gevels, de klassenstructuur en ingangen van de oude school blijven behouden. De recentere schoolgebouwen langs de Molenstraat worden gesloopt en maken plaats voor vijf nieuwe deelwoningen. “De bestaande openingen van het buitenschrijnwerk in de monumentale voorgevel van de oude school worden doorgetrokken tot op het vloerniveau. Zo worden de leefruimtes optimaal met de tuinen verbonden. Onder het wolfsdak op de verdieping komen slaapruimtes. Dakkapellen en dakramen zorgen voor daglicht”, zegt Anne Geerits van architecten UAU collectiv.

Dit architectenbureau won de wedstrijd die VLABO uitschreef voor dit project. “Langs de Molenstraat komen er nog drie nieuwe en geclusterde deelwoningen. Langs de Bosschelweg worden ook twee gekoppelde woningen gebouwd. De bestaande tuinmuur rond de school blijft behouden en wordt op een aantal plaatsen doorprikt om de toegankelijkheid van de site te verhogen voor fietsers en voetgangers. De auto wordt er geweerd, parkeren kan via de Molenstraat onder een luifel. Daar wordt ook publiek groen gecreëerd”, verduidelijkt Anne Geerits. “Onder de luifel, goed voor tien parkings, wordt een volume geschoven dat als ontmoetingsplek en fietsberging fungeert. Op de hoek van de Molenstraat en de Bosschelweg voorzien we een speelpleintje voor de kinderen van het groepswoningbouwproject. Maar ook kinderen uit de buurt kunnen er terecht. En het standbeeld van Cooppal Caulille krijgt een nieuwe locatie.”

Kleuren

Het kleurenpallet van de gevelstenen is gebaseerd op de kleurschakeringen van de bestaande gevel. “De keuze om met verschillende tinten gevelmetselwerk te werken, heeft te maken met de herkenbaarheid van de individuele woningen”, zegt Geerits. De bouwaanvraag en het openbaar onderzoek lopen ondertussen. “De bouwwerken starten normaal gezien voor het einde van dit jaar. De gemeente organiseert nog een infoavond waar geïnteresseerden de plannen kunnen inkijken”, besluit schepen Schrijvers.

Meer info bij de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening.