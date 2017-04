Beheersplan voor Sint-Brigidakapel

Meeuwen-Gruitrode - De gemeente start met de procedure voor de opmaak van een beheersplan voor het beschermd monument Sint-Brigidakapel. De eerste stap naar restauratie van deze aloude devotieplaats. De kostprijs van het beheersplan wordt geraamd op 14.000 euro.

De kapel dateert van 1830 en is hiermee één van de zeldzame gebouwen van vóór het midden van de 19de eeuw in de gemeente. De twee lindebomen plaatsen deze kapel in een landelijke sfeer. De kapel is gekend als voormalig bedevaartoord van Sint-Brigida. Deze heilige kende in de Kempen een grote verering als beschermheilige van het vee.

Lode Ceyssens, burgemeester: “De Sint-Brigidakapel langs de Gruitroderbaan in Meeuwen is sinds 2003 een beschermd monument. Vandaag is het wettelijk en noodzakelijk om een beheersplan op te stellen om subsidies aan te kunnen vragen voor beschermd onroerend erfgoed. Via deze subsidiekanalen willen we maximaal middelen naar Meeuwen-Gruitrode halen."

Het beheersplan is de aanzet voor de komende restauratiewerken van de kapel. "Het beheersplan beschrijft de erfgoedwaarde en de maatregelen en richtlijnen die worden opgelegd met het oog op het toekomstige beheer van de Sint-Brigidakapel. Wanneer dit beheersplan wordt goedgekeurd, zal een restauratie-architect aangesteld worden voor de opmaak van het restauratiedossier.”

“Het beheersplan moet een onderbouwde visie bevatten op het beheer van de kapel met de beheersdoelstellingen die er uit voortvloeien, de werkzaamheden die nodig zijn en een voorstel van timing. Daarnaast vindt de overheid het belangrijk om bij het beheer van onroerend erfgoed een langetermijnvisie van twintig jaar te hanteren.”

Voor de opmaak van dit plan kan de gemeente een onderzoekspremie krijgen van 11.200 euro (excl. BTW).