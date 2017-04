Parochieteam bakt taart voor project zuster Anna Winters in Kikwit

Bocholt - Het is een traditie dat ze in Reppel op Palmzondag zelf gebakken taart en koek eten.

“Reeds vele jaren sponsort het parochieteam de goede werken van zuster Anna Winters. Ook het gemeentebestuur doet jaarlijks een inspanning om het project in Kikwit (Congo) te ondersteunen”, is te horen bij de vrijwilligers. Ties Winters had deze keer samen met zijn mama smakelijke wafels gebakken. “Om ons tante nonneke te steunen. Dit jaar gaat de opbrengst naar de uitbouw van een school in Kikwit. Doel van de taartendag is voldoende geld in 't laatje te krijgen”, zegt Ties. Vorig jaar kon men bijna 1 000 euro overmaken aan het project in Congo. (rdr)