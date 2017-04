Kauliller molenaars vertellen verhaal van akker tot bakker

Bocholt - Vanaf deze maand kan je in de Sevensmolen in Kaulille twee keer per maand, op de 2de zondag en de 4de zaterdag, terecht om het eeuwenoude molenaarsambacht in actie te zien.

De Kauliller molenaars gaan op een respectvolle manier om met het milieu én hun cultureel erfgoed. “Het vorige toeristische seizoen mochten we 2.200 bezoekers ontvangen. De bezoekers krijgen alle verhalen van de molen te horen en bij voldoende wind wordt er gemalen en gedemonstreerd”, vertelt molenaar Toon Verlaak. Ondertussen werkt men verder aan het verhaal ‘Van de Akker tot Bakker’ en wil men graan inzaaien op een achterliggende akker. “Kom gerust binnen als de wieken draaien. Iedereen is welkom ”, zeggen de Kauliller Molenvrienden. (rdr)