Eerste obstakelrun over hoogste landduin

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - De eerste editie van Team Up Run heeft 44 teams en 180 deelnemers naar de start gebracht.

“Team Up Run is een uithoudingsloop met obstakels op en over de Oudsberg”, legt Tim Vandewinkel uit. De organisatie lag in handen van 5 studenten van lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie van de UC Leuven Limburg. De lopers moesten ruim één uur erg diep gaan met sleuren en klimmen op en over de Oudsberg. Een van de 10 opdrachten in de Duinengordel: het weggewaaide en afgezakte zand van de hoogste landduin weer naar de top sleuren. De winst gaat naar het project Educatief Natuurbeheer van Natuurpunt Limburg. (rdr)