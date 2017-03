Mieverse heikies wordt gesmaakt

Meeuwen-Gruitrode - Met een grote glimlach trokken de Hiekieseters en Prins Frankie I zondagmiddag een kleurrijk carnavalsfeest opgang. De regen bleef gelukkig achterwegen en de stevige wind die kon de carnavalisten niets schelen. Deze editie waren 45 wagens en groepen die voor ambiance zorgden. Langs het parcours stonden om en bij twee duizend bezoekers, uit Mieve en de omliggende gemeenten.



De Hiekieseters en prins Frankie I mochten zondagmiddag 45 wagens en groepen verwelkomen. In deze Mieverse carnavalsstoet presenteerde Stamineeke een eigen prinsenpaar en ook het seniorenprinsenpaar van het Kloosterhof reed mee. Opvallend: tientallen fietsers, de Charlies, trokken in de straten een spurtje en deden nog een ‘surplace’ tussen het publiek. De Heikieseters waren dit jaar extra gul met heikies, een traditie waaraan de plaatselijke slagers en middenstanders graag een steentje bijdragen. Morgenavond zullen er weer haringen in overvloed zijn in de Mieverse café’s, als afsluiter van dit carnavalsseizoen.

(rdr)