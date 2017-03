Onschuldige kinderhand stelt volksjury samen

Meeuwen-Gruitrode / Opglabbeek - Elf zesdejaars van alle lagere scholen uit Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek mochten donderdagmiddag de laatste 28 namen voor de naamscommissie, zeg maar een volksjury, uitloten. Die commissie telt 47 leden en zal op 22 maart drie mogelijke gemeentenamen voorstellen waaruit de bevolking in mei via een referendum kan kiezen.



Op 1 januari 2019 bestaan de gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek niet meer. Dat is de officiële startdatum van de fusiegemeente met een nieuwe naam. “De zoektocht naar een nieuwe naam voor de fusiegemeente Meeuwen-Grutrode en Opglabbeek heeft een gevoelige snaar geraakt bij onze inwoners. Met 862 voorgestelde gemeentenamen, waarvan we er 547 hebben weerhouden, wordt dit een erg moeilijke opdracht voor onze volksjury. Een perfecte casus voor burgerparticipatie.”, opent Lode Ceyssens.



172 inwoners stelden zich kandidaat voor de resterende 28 plaatsjes in de volksjury. Ze werden evenredig verdeeld over zes bokalen, volgens leeftijd en woonplaats. Voor elke categorie zijn nog twee reservekandidaten getrokken. “Best wel belangrijk, maar wij liggen niet wakker van de nieuwe gemeentenaam. Neen, we hebben geen voorstel ingediend. Dat is meer iets voor de oudere generatie ‘s”, vertellen Noeme en Lenke.



Deze volksjury filtert op 22 maart onder leiding van Indra Dewitte, hoofdredactrice van deze krant, en in besloten conclaaf, uit 547 voorgestelde namen, drie namen. “De selectie gebeurt aan de hand van bepaalde criteria die deze 47 mensen die avond zelf zullen vastleggen”, zegt Benny Spreeuwers.



De keuze van de naam van de nieuwe fusiegemeente ligt niet voor de hand. Welke criteria zullen er gelden? Namen onderbouwd en passend bij de identiteit van de twee gemeenten. Gemakkelijk uitspreekbaar en of herkenbaar. Gelinkt aan de historiek van de gemeenten. Topografisch, geografisch of verwant aan een gebied.



De Meeuwen-Gruitrodenaar en de Opglabbekenaar, kijken met grote belangstelling uit naar de naamskeuze. Men verwacht een naam waar je fier op kan zijn. ‘Meeuwen-Gruitrode-Opglabbeek’ zal de nieuwe gemeente in ieder geval níét heten, al was het maar vanwege de ‘onmogelijke’ lange naam. “Voor één van de drie voorgestelde gemeentenamen mogen onze inwoners binnenkort stemmen”, besluit Benny Spreeuwers.



De volksjury bestaat uit inwoners van Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek.

Uit Meeuwen-Gruitrode:

Uit Opglabbeek:

