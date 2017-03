Nieuw Dak investeert in sociale huurwoningen

Opglabbeek - In de Kapelstraat verbouwt Nieuw Dak momenteel de oude rijkswachtkazerne tot 4 appartementen. “Een van de vier woonprojecten die op stapel staan. We verdubbelen het bestaande aanbod tot 20 woningen”, zegt Alessandro Cucchiara, voorzitter Nieuw Dak. Eind 2018 moeten deze woningen instap klaar zijn. Nieuw Dak investeert totaal 1,7 miljoen euro in Opglabbeekse sociale huurwoningen.

Aan de Zandstraat breekt Nieuw Dak een bestaand pand af en voorziet er 2 nieuwe woongelegenheden in de vorm van een duplex. De nieuwbouw start begin 2018. “Het pand aan de Postweg krijgt een kleine renovatie, waarna het klaar is om te verhuren. Dit huis heeft 3 slaapkamers en kan een groot gezin huisvesten”, vertelt Myriam Indenkleef, directeur Nieuw Dak. Nieuw Dak kocht ook van 2 duplexen aan in de Bosstraat. “Hier voeren we verbeteringswerken uit, met een vervangingsbouw.”



De tien bijkomende sociale woningen in Opglabbeek zorgen voor een betere spreiding van de sociale huurwoningen in de gemeente. “Een bewuste keuze en kunnen we de Opglabbekenaar een sociale huurwoning in eigen gemeente aanbieden”, zegt burgemeester Benny Spreeuwers.



Voor Opglabbeek bedraagt het sociaal objectief 90 sociale woningen, te realiseren voor 2025. Op dit moment verhuurt Nieuw Dak 10 sociale woningen in Opglabbeek. “Dat aantal verdubbelen we nu naar 20 woningen en het sociaal verhuurkantoor heeft 36 woningen in Opglabbeek in beheer”, zegt Indenkleef. Vandaag staan er 63 Opglabbekenaren op de wachtlijst voor een sociale huurwoning