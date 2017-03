Wandelen tegen kanker

Bocholt - KVLV Reppel werkt mee aan de actie 1.000 km voor Kom Op Tegen Kanker om het onderzoek voor behandeling van kanker financieel te ondersteunen. Dit weekend organiseren de KVLV dames, vrouwen met vaart, een winterwandeling in Kaulille.

Deze ontspannende wandeling staat volledig in het teken van Kom op tegen kanker. "Op vrijdag 26 mei willen we als vereniging er bij zijn om de langste erehaag te vormen voor de meer dan 3.000 wielrenners. Die stappen af in Bocholt aan de Damburg en houden er hun middagpauze", is te horen bij het KVLV bestuur.

KVLV Reppel wil ook ‘hun duit in het zakje’ doen en gaat geld inzamelen voor KOTK. Zo nemen de dames voor de 3de keer deel, op zaterdag en zondag 16 en 17 september, aan de actie Levensloop in Lommel. Met het team ’Think Happy Today’ van een eigen bestuurslid, wandelen en lopen ze dan 24 uren en steunen ze ook deze actie voor KOTK.

Inschrijving 5 euro, kinderen min 12 jaar: 2,5 euro, met gratis friet en frinkandel. Vertrekken kan je vanaf 13u30 tot 15u30, aan schutterslokaal Sint Joris, Kettingbrugweg in Kaulille.

Info: 089 46 86 03 of kvlvreppel@hotmail.com