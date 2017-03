Meeuwen-Gruitrode - Op zondag 5 maart organiseert de Dienst Vrije Tijd en toerisme de ‘DUINENTOCHT voor ruiters en menners’. De ruiters en menners trekken langs een bewegwijzerde route van +/- 30 km door het gevarieerde landschap van Duinengordel.



Hanne Schrooten, schepen van toerisme: “De duinentocht staat borg voor een mooi stukje natuur. Het is de eerste grote, georganiseerde tocht van dit toeristisch seizoen. De bossen met zandpaden en onverharde ondergrond zijn ideaal voor je viervoeter. De route is inkortbaar tot een lus van 13 km en een lus van 17 km.” Een uitdagende doorwaadplaats in Solterheide is de kers op de taart.

“De uitgestippelde route krijg je mee bij inschrijving aan de twee vertrekplaatsen, Orshof en The Longhorn. Bovendien kun je na de tocht genieten van een hapje en een drankje in deze paardvriendelijke horeca," besluit Schrooten. Deelname is gratis,vertrekken kun je tussen 8.00 en 14.00 u.



Meer info: Miet Camps, Dienst Vrije Tijd, toerisme: 089 85 59 46