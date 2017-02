Boggeter carnavalisten presenteren gratis graaislaai

Bocholt - Op 'verloren' maandag was het de beurt aan de Boggeter Papbugels om hun carnaval te vieren. Duizenden mensen zakten af naar het centrum om met het prinsenpaar Gerard II en Wendy I nog een stevig feestje te bouwen. De feestroute werd op de hoofdwegen afgezet met betonblokken en vrachtwagens van de technische dienst.

Het weer gooide tijdens de carnavalsstoet toch wat roet in het eten. Als de stoet op de Reppelerweg vertrok was het droog maar al snel volgden er zware buien. Toch voelden de zestig carnavalsgroepen uit heel Noord Limburg zich als een vis in het stromende ‘regen’ water. Brouwerij Martens kon dit jaar rekenen op zijn 'Martens Babes' die traditioneel voldoende gratis bier aanleverden voor de bezoekers. Ook Rogeke promootte zijn speciale ‘Rogeke Blond’, want van dit bier daar krijg je geen pijn van aan de ‘kont’. Enkele einzelgängers presenteerden hun gratis 'kauwt schutelke Siegfriet Brakke': met getekende graaigarnaal op een betje van graaislaai, mayo en ketchup en een gekookt ei. Het Boggeter prinsenpaar trok als laatste met veel feestgedruis door Bogget en is de komende twee dagen samen met al de Papbugels te vinden in alle cafe 's.

Zodra de stoet op het kerkplein ontbond gingen de werknemers van de technische buitendienst aan de slag om alle afval netjes op te ruimen. Een dikke pluim voor het personeel.

(RDr)