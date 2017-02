Wereldwinkel krijgt facelift

Opglabbeek - De wereldwinkel Opglabbeek sluit even de deuren wegens grote verbouwingswerken. Tot 21 februari kan je er nog bijzondere koopjes doen. De klanten van Opglabbeek kunnen tijdens de werken terecht in wereldwinkel As.

Kom tot en met dinsdag 21 februari nog langs in de wereldwinkel en geniet van kortingen tot 50 %, de korting geld alleen op artisanaat, allerlei leuke spulletjes staan te koop aan goedkopere prijzen. "Wij zijn nog open vrijdag vanaf 14 uur tot 17 uur, zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur en dinsdag van 14 tot 17 uur", zegt het WW-team van Opglabbeek. Vanaf woensdag 22 februari sluit de winkel en starten de verbouwingen.

Vanaf 1 maart kan je terug in Opglabbeek terecht in de vernieuwde winkel. De wereldwinkel is altijd vrijblijvend te bezoeken, kom gewoon eens rondneuzen.

De openingsuren van de Wereldwinkel in As zijn: maandag, woensdag en vrijdag van 14 uur tot 17 uur

zaterdag van 10 tot 12 uur