Keizer Rik opgenomen in de Orde van de Rode Leeuw

Bocholt - De Bocholtse schutterskeizer Rik Kuppens is tijdens de jaarlijkse investituur van het Broederschap van de Heilige Sebastianus opgenomen in de Orde van de Rode Leeuw.

“Voor zijn grote verdienste binnen het Limburgse schutterswezen”, klonk het. Rik is één van de 24 schutters die deze onderscheiding mocht ontvangen. “Rik is sinds 1969 lid van schutterij Sint Laurentius en schoot zich het eerste jaar gelijk tot koning. Dat bravoure stukje leverde hij nog twee jaar na elkaar zodat hij vanaf 1971 keizer is in onze schutterij”, gaat Angelien verder. Ondertussen bleef Rik een actief lid in de schutterij en in het bestuur. “Wij zijn heel trots op onze keizer, een verdiende onderscheiding voor een schitterend mens”, besluit Angelien van Leuken. RDr