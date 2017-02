Maximum 50 km/uur op N730

Opglabbeek - Op de N730 Weg naar As en de N730 Weg naar Bree in Opglabbeek, is de maximum toegelaten snelheid verlaagd van 70 kilometer naar 50 kilometer per uur.

De 70 kilometerborden zijn weggehaald. De snelheidsaanpassingen geldlen op de gewestwegen Weg naar As tussen het kruispunt met de Lietenstraat en de bebouwde kom en op de Weg naar Bree vanaf de sporthal tot aan de Leemkuilstraat. Langs dit traject liggen aanliggende fietspaden. Wegen en Verkeer Limburg heeft plannen om op alle N-wegen in Limburg, met aanliggende fietspaden, de snelheid aan te passen.