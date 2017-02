Guy Bodeux, gemeentesecretaris coördinator fusiegemeente

Opglabbeek - De aanwijzing van een gemeentesecretaris-coördinator en een financieel beheerder-coördinator, naar aanleiding van de fusie tussen Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode, is unaniem goedgekeurd.

De ambtenaren hebben onderling beslist om Guy Bodeux en Jan Thijs als respectievelijk coördinerend secretaris voor het OCMW en de gemeente en coördinerend financieel beheerder naar voor te schuiven. Zij worden repsektievelijk de secretaris en financieel beheerder in de nieuwe fusiegemeente. Joris Neyens gemeentesecretaris van Opglabbeek en de financieel beheerder van Meeuwen-Gruitrode Jean Caymax waren geen kandidaat. Voor hen is er minimaal het behoud van jaarsalaris en het behoud van een ‘organisatie brede’ functie overheen de nieuwe gemeentelijke organisatie voorzien.



Camera s

De gemeente krijgt in toenemende mate te maken met allerlei vormen van vandalisme en zwerfvuiloverlast. Om de overlast veroorzaakt door het achterlaten van zwerfvuil terug te dringen en om vandalisme en misdrijven vast te stellen komen er verplaatsbare bewakingscamera's waar de overlast het grootst is. De 31 bestaande locatie ’s worden nu aangevuld met 14 extra plaatsen: Jeugdlokalen Louwel, De Spil, Jeugdhuis Sumo, Kerk-centrum, Ichterplein, Kerk- en Dorpsplein, Kapelstraat, Postweg en Kimpenstraat, Parking Sporthal – Kruisstraat, Parking begraafplaats, BMX terrein – Teewisstraat en Silvesterlaan, Heidebloemstraat/Primulastraat en de Vijverstraat.



Brief

Simon Briers ‘NIVO) informeerde nogmaals of het schrijven in verband met de fusievraag aan As vertrokken was: “Is er al een antwoord en kan ik over een kopie beschikking?” Burgemeester Spreeuwers bevestigde het schrijven maar had nog een antwoord ontvangen op dit schrijven. Een kopie van het schrijven wordt bezorgd aan het raadslid.