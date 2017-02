The Great Louis en PRB Coopal

Bocholt - Louis Van de Wouwer is waarschijnlijk enkel nog gekend bij de oudere generaties in Kaulille. Als ingenieur bij PRB Coopal in Kaulille bereisde 'The Great Louis' zowat de hele wereld, van Congo tot Amerika om uiteindelijk in Kaulille zijn loopbaan af te sluiten bij PRB Coopal.

Tijdens zomervakantie ’s liep Patrick Van de Wouwer, de kleinzoon, in Kaulille rond. Dat gebeurde ook op de fabrieksterreinen. “De geschiedenis van de fabriek en de impact ervan op het dorpsleven is nu beschreven in de familiekroniek: ‘The Graet Louis”, vertelt auteur Patrick Van de Wouwer. In de kroniek lees je onder meer over het bezoek van Koning Leopold III aan de poederfabriek, de fabriactie van oorlogsbommen op de fabriek of Russen in de bossen van Kaulille. Louis Van de Wouwer berekende ook de ballistische curve van de naoorlogse rockets en ontwierp de eerste overdekte hoofdtribune van STVV.

Meer info over deze familiekroniek vind je in de bibliotheek De Priool.