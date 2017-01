Prins Frankie I

Meeuwen-Gruitrode - De Meeuwen-Gruitrodense carnavalisten kennen hun prins. Frankie Vermeyen werd zaterdagavond tijdens de jaarlijkse prinsenzitting officieel aangesteld als 40ste prins carnaval van CV De Heikieseters. Om 23u11 werd Frankie officieel voorzien van alle attributen, die gelinkt zijn aan dit schitterend mandaat.

Frankie woont in de Raffisstraat, hij is 28 jaar en nog vrijgezel. In het dagelijks leven is Frankie actief als zelfstandig schrijnwerker. Deze supporter van Racing Genk zal op 24 februari in het gemeentehuis officieel de macht overnemen van burgemeester Ceyssens. Op 19 maart trekt de carnavalstoet van de Heikieseters door Meeuwen centrum. Samen met de nieuwe schapen van feestelijkheden, Hanne Schrooten, beloofde Frankie dat hij met de steun van de Heikieseters van deze 40ste Carnavalstoet en de komende carnavalsperiode een schitterend en onvergetelijke tijd wil maken.