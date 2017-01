Biothecnicum viert Chrysostomos

Bocholt - 'Honderd Dagen', heet Chrysostomos. Dat is net honderd dagen voor 1 juli, het einde van het schooljaar. Een belangrijk feestmoment in het leven van de zesdejaars.

Tijdens het honderddagenfeest worden de boeken in het Biotechnicum even aan de kant gezet en is het hét moment om uit de bol te gaan. Dit gebruik gaat al jarenlang mee en wordt steeds populairder.

Op deze vrijddag gaven de zesdejaars, na een ontbijt met spek en eieren samen met de leerkrachten, een wervelende show waarin ze de draak staken met hun leerkrachten en de directie. Dat gebeurde ook door kleine leuke grapjes met hen uit te halen. Deze keer werden er filmpjes gedraaid waarin ze met plaagstoten de ganse schoolgemeenschap aan het lachen kregen. Andere tradities zijn het ontvangst door de burgemeester en schepenen en een receptie in het gemeentehuis. De voorbereiding op de avondfuif vond dit jaar plaats in Riemst. Afsluiter is traditioneel de Chrysostomosfuif in Bocholt.



“We zijn al een tijdje bezig met de voorbereidingen van Chrysostomos. We maakten filmpjes en steken een volledige show in elkaar”, is te horen. “Het is wel leuk dat we ons werk aan de andere leerlingen mogen laten zien. Op zich staan we ook stil bij het feit dat het onze laatste honderd dagen zijn. Dan begint er weer een ander ritme. Je hebt hier een speciale band met je medeleerlingen en er hangt ook een bepaalde sfeer die deze school kenmerkt.”

Het Chrysostomosfeest is gewijd aan Johannes Chrysostomus, de heilige aartsbisschop van Constantinopel, wiens feestdag op 27 januari plaatsvindt.