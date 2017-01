Natuurpunt klaar voor paddenoverzet

Meeuwen-Gruitrode - In het vroege voorjaar is het weer uitkijken naar de jaarlijkse paddentrek van de abeek naar de voortplantingspoelen in Ellikom en het Broekven in Meeuwen. Het voorbije weekend werden de laatste werken uitgevoerd zodat de overzet veilig kan gebeuren.

De paddenoverzet start vanaf februari. "Zodra de winterkoude afneemt en de temperatuur tot 8 grden stijgt melden de padden zich; Dan staat de waakzaamheid op scherp en is er elke avond een heus paddenteam stand bye. Voor jongeren de gelegenheid om kennis te maken met aantrekkelijke fauna en een lelijkerd: de gewone groene pad”, vertelt Freddy van Natuurpunt. De speciale schermen staan er weer sinds dit weekend. “Voorzie je in maart van laarzen, een emmertje, pillamp, veiligheidslampjes en een fluo vestje. Bij ideaal paddenweer is er elke ochtend en in de vooravond altijd iemand van Natuurpunt in de buurt aanwezig om de padden over te zetten”, zegt Paul Capals. Meer info Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode/Peer.