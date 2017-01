Verhoogde toelage infeefreis

Bocholt - Bocholtse jongeren die deel nemen aan een inleefreis naar een ontwikkelingsland kunnen rekenen op een verhoogde gemeentelijke toelage.

De reizen worden georganiseerd door scholen of NGO’s zoals Broederlijk Delen, Vredeseilanden, Bouworde vzw. De deelname aan zo’n reis vraagt van de jongeren een groot engagement, zowel financieel als emotioneel. “Jongeren komen vaak terug met zeer boeiende verhalen die de dialoog over Noord-zuidverhoudingen in onze gemeente aanwakkeren. Daarom oondersteunt het gemeentebestuur de jongeren met een toelage van 250 euro. Gelijktijdig verlagen we minimumleeftijd naar 16 jaar. De maximumleeftijd blijft behouden op 30 jaar.” verduidelijkt schepen van Ontwikkelingssamenwerking, Jan Verjans.

Voor meer informatie: Diane Goossens, tel. 089 20 19 34 of diane.goossens@bocholt.be