Meeuwen-Gruitrode - Ter gelegenheid van de Sint Antoniusviering is er zondag 22 januari in de Sint Martinuskerk van Meeuwen een dialectmis.

Een vraag die erg leefde in kader van de fusie met Opglabbeek: 'hoe moet het dan moet met Sint-Antonius?' Ze hoeft niet gesteld te worden. In Meeuwen-Gruitrode laten ze deze goede werken immers niet aan zich voorbij gaan. Zondagvoormiddag wordt er weer met veel plezier geboden op de lekkere vleeswaren en de vele vlaaien. Na de misviering, die start om 9.30 uur in plaats van 10.30 uur, is er in het Heem de verkoop per opbod van offergaven: onder meer varkenskoppen en andere smakelijke vleeswaren, pluimvee, gebak en wissen manden. Iedereen van harte welkom.