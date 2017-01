15de Nacht van de lach is voor Stef, de schutterskoning

Meeuwen-Gruitrode - De Nacht van de Lach, een organisatie van CV De Heikieseters, is een fantastisch evenement dat bol staat van de humor. “Waar lachen centraal staat en waar men nog lang met een glimlach aan terug zal denken. Het is een droom voor de tonprater om in onze ton te mogen staan”, vertelt buutredener en speaker Lei van Tonia.

Gedurende de ganse avond werd het publiek in ongedwongen sfeer vermaakt door acht Limburgse top buutredeners. Door Jop Blouw, met Jos die ze graag lust en Pier den ambulancier. Maar ook Hemke, de kloosterzuster en de vrederechter kregen een warm applaus. Al werden ze op de meet geklopt door Stef Ulenaers, hij had zich immers tot schutterskoning geschoten. Wereldkampioen tonpraten, Roger Schepers, sloot de avond af als de opa van het woon- en zorgcentrum. Eind januari kan je in 't Heem terecht voor de prinsenpronkzitting.