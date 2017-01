Rijbewijs via vrije begeleiding

Opglabbeek - De rijopleiding wordt in 2017 hervormd. Een gefaseerde opleiding met een langere oefenperiode, een meer uitgebreid examen en een terugkeermoment zal tot betere resultaten moeten leiden. De vrije begeleiding - leren rijden met je ouders of met een andere bekende uit de kennissenkring - past nog altijd in dat plaatje. KWB Opglabbeek stimuleert deze vrije rijbegeleiding en organiseert in 2017 twee opleiding- en opfrismomenten in Den Ichter.

Ouders of kennissen zijn niet zomaar de beste leraars. "Cruciaal bij vrije begeleiding is een goede voorbereiding voor de leerling en zeker ook voor de begeleider", zegt KWB Opglabbeek "Daarom is deze opleiding vooral voor de begeleider en voor de kandidaat chauffeur welkom."

KWB biedt deze opleidingen al jaren aan, tot ieders tevredenheid. "Naast een opfrissing van de verkeersregels in de eerste sessie, worden in de tweede sessie de juiste rijtechnieken en rijvaardigheden in een stappenplan aangeleerd. Alle kennis en vaardigheden die misschien wat vergeten zijn door de begeleider, worden zo opnieuw opgefrist", aldus de voorzitter.

Meer info: www.kwb.be/opglabbeek

Praktische info:Twee sessies: zondag 05/02/2017 en zondag 12/02/2017, telkens van 10.00 uur tot 12.00 uur in vergaderzaal D van Gemeenschapscentrum Den Ichter, Kapelstraat 16 .

Kostprijs? Voor 2 sessies samen per gezin: 20 euro voor niet leden KWB en 15 euro voor leden KWB.

Inschrijven is verplicht via SMS “Actie rijbewijs”, naar 0476 076 841 of een mailtje naar marc.vanvlijmen@gmail.com, naam en het aantal deelnemers.