Overpelt / Neerpelt - Morgen (woensdag 28 maart) gaat de laatste inspiratieavond rondom de fusie door om 20.00 uur in Dommelhof in Neerpelt. Het is de laatste infoavond in een reeks van zes met nu de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck als spreker. Hij doet zijn visie van nieuwe ideeën over de inrichting van onze leefomgeving uit de doeken. Er is mogelijkheid tot vraagstelling. De toegang is gratis en inschrijven niet nodig.