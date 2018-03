Morgen infoavond over pleegzorg in Overpelt

Overpelt - Overpelt is sinds vorig jaar pleegzorggemeente en zet de pleegzorg extra in de kijker. Op dinsdag 20 maart om 20.00 uur is er in CC Palethe een infoavond over pleegzorg. Een pleegzorgwerker komt uitleg geven en een ervaren pleegouder vertelt er zijn of haar verhaal. In Overpelt zijn er momenteel 19 pleeggezinnen die samen 23 kinderen en jongeren opvangen. Ze nemen de zorg op wanneer het de ouders tijdelijk niet lukt.

"Vanuit het gemeentebestuur zijn wij onder de indruk van hun engagement", zegt schepen van gezin en welzijn, Ann Van Dorpe (CD&V). "De 19 pleeggezinnen in Overpelt vangen samen 23 kinderen en jongeren op en daar nemen wij ons petje voor af!"