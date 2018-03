Haspershoven als wijk van de toekomst in Pelt

Overpelt / Neerpelt - De gemeente Overpelt stelt momenteel de drie kandidaat-ontwerpen van masterplan voor het woonproject Haspershoven (9,5 ha) anoniem voor aan het publiek. Er is keuze tussen het plan 'Pelt Omarmd', 'De Haspershoven' en 'Masterplan en Ontwikkelingstrategie Haspershoven'. Woensdag bezochten een 80-tal buren de tentoonstelling in Sekura.

Zondag 18 maart is er van 14 tot 17 uur een tweede mogelijkheid de plannen in te kijken voor iedereen die geïbtresseerd is. De voorontwerpen zijn ook online te bekijken via https://participelt.ne/nl/haspershoven.

Men kan zowel ter plaatse zondag als online zijn mening kwijt over de voorstellen.

De jury komt op 22 maart samen en duidt de ontwerper aan.