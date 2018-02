Thema-avond fusie PELT over samenleving in Dommelhof

Overpelt / Neerpelt - In Dommelhof (Neerpelt) heeft vandaag - woensdag 21/2 - een thema-avond over de fusie plaats; Meer bepaald gaat het deze keer over "De Centrumsamenleving". Nieuwe burgers, nieuwe organisatiedoelen, nieuwe verenigingen... In deze lezing geeft Krist Pauwels een zicht op deze evoluties en biedt hij het middenveld kapstokken om hiermee om te gaan. Pauwels is partner bij communicatiebureau choco en auteur van ‘De menseneconomie’, ‘Uw werk en uw leven’ en ‘Haal meer uit jezelf’. Begint om 20 uur tot 22 uur en is gratis.