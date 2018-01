Verborgen gedichten in CC Palethe in Overpelt

Overpelt - In het kader van de poëzieweek presenteert de Overpeltse bibliotheek van tot 24 februari een tentoonstelling met verborgen gedichten van de Overpeltse Janine Van Avendonk. Zo’n gedicht ontstaat door met potlood in een bestaande tekst woorden of delen van woorden te schrappen. Het uiteindelijke gedicht heeft meestal niets meer te maken met de oorspronkelijke tekst.

Morgen - zondag 28 januari - is er in CC Palethe de poëzievoorstelling 'Dilemma' en die begint om 10.00 uur (tot 12 uur).Twee psychologen -één dichter en één pianist - twee mannen die met elkaar en met het publiek in gesprek gaan over relatie: eenzaamheid, verlangen, passie, liefde en afscheid.