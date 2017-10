Zondag werelddag tegen armoede in CC Palethe in Overpelt

Overpelt - Op 17 oktober is het werelddag van 'verzet tegen armoede'. Overpelt ondersteunt dit initiatief. In dat kader organiseert de gemeente op zondag 15 oktober van 14.00 tot 17.00 uur een grote actienamiddag in CC Palethe. Zo is er een belevingsspel voor de kinderen en maken alle aanwezigen een ketting tegen armoede.

Op 22 december 1992 riep de algemene vergadering van de Verenigde Naties 17 oktober uit tot internationale dag voor de uitroeiing van armoede. Op 17 oktober zelf hangen aan de openbare gebouwen geknoope lakens uit als symbool voor de hoop op een wereld zonder armoede. "Sindsdien is 17 oktober uitgegroeid tot een belangrijke dag om aandacht op te roepen voor de vele menen die dag in dag uit strijden tegen armoede", zegt schepen van welzijn, Ann Van Dorpe 'CD&V).