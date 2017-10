Overpelt / Neerpelt - Het gemeentebestuur organiseert samen met Infrax en de provincie Limburg een infosessie rond warmtepompen. Kom zeker luisteren op donderdag 12 oktober om 19.30 uur in CC Palethe. De toegang is gratis! Je bent wel geïnteresseerd, maar kunt onmogelijk op deze avond aanwezig zijn? Ook in andere Limburgse gemeenten zijn er binnenkort soortgelijke info-avonden. Bekijk het overzicht op http://www.eerstehulpbijduurzaambouwen.be/nl/infosessies