Overpelt / Neerpelt - Het Rode Kruis Opvangcentrum Valkenhof aan de Napoleonweg in Overpelt zet op zondag 1 oktober de deuren open voor publiek. Tussen 14 en 17 uur is de binnenkant van Valkenhof te bezoeken en kan men er kennismaken met de werking van een Rode Kruis opvangcentrum voor asielzoekers en zien hoe het leven in Valkenhof is. Er is ook een stand met informatie over de asielprocedure.