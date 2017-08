Fotofestival "Lens op de Mens" verlengt in Overpelt

Overpelt / Neerpelt - Overpelt blijft nog een halve maand langer in de ban van zijn internationale fototentoonstelling "Lens op de Mens". Schepen van cultuur, Carine Van Gerven (CD&V): "Normaal was de fototentoonstelling vorig weekend afgelopen. Wegens het grote succes wordt nu verlengt tot 15 september. Het betreft dan vooral het buitenparcours waar 500 foto's langer blijven hangen."

Er is evenwel geen permanentie meer in CC Palethe. Bezoekers kunnen routeplannetje vinden in sporthal De Bemvoort, Jeugdlaan of in dienstencentrum Pelle Melle in de Dorpsstraat