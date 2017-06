Autoshow sluit zondag dorp af in Overpelt

Overpelt / Neerpelt - Pinksterzondag wordt het dorpscentrum van Overpelt ingepakt door het tuningevent "Show your dream" van Dream Creations dat al voor de vijfde keer doorgaat. De organisatie verwacht 850 wagens en 7 000 bezoekers zegt Roy Gabriels van Dream Creations. Het evenement is gratis. Oude Markt, Nieuwe markt, Peltanusstraat, Kerkdijk, J. De Vriendtstraat, Kloosterstraat, Windmolenstraat, Vloeterstraat en Rodenbachlaan worden van 7.30 tot 19.30 uur voor lokaal verkeer afgesloten. De deelnemers komen via de Kloosterstraat aangereden.

"Show your dream" showt exclusieve auto's. Het is een internationale bedoening voor autofreaks en zorgde in het verleden voor een aangename sfeer; Wie zondag door Overpelt moet neemt best de Ringlaan. Bezoekers kunnen parkeren op De Heuf. "Er wordt ook gezorgd voor randanimatie voor jong en oud", aldus Roy Gabriels.