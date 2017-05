Morgen ontbijtbuffet en motorrun voor Sint-Oda in Overpelt

Overpelt - Morgen - zondag 28 mei - organiseert Harley Davidsonclub Liberty een motorrun ten voordele van dienstencentrum St.-Oda. Het vertrek van een rondrit van circa 145 km (ook op GPS) start aan de hoofdingang van Sint-Oda. Inschrijving kost 6 euro. Vertrekken kan tussen 9.00 uur en 13.00 uur.

Voor het vertrek is er ook gelegenheid voor een heerlijk ontbijtbuffet of een boterham met spek.Inschrijven voor het ontbijtbuffet (van 8.30 tot 11.00 uur - 12 euro en kinderen tot 12 jaar 6 euro - kan via secretariaat@oda.stijn.be of bellen 011/64.28.60