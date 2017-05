Overpelt - Groen Overpelt houdt vanavond - donderdag 4 mei - om 20 uur in CC Palethe (Muzezaal) een info over zorg en in het bijzonder de ouderenzorg. Groen parlementslid Elke Van de Brandt en Roel Eerlingen, directeur WZC Immaculata Overpelt, nemen je mee naar de toekomst van de ouderenzorg. Is gratis en voor iedereen meet te maken.