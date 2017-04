Overpelt / Neerpelt - Shantalla is volgens vele kritieken een van de beste Celtic bands uit de recente geschiedenis. De groep is thuis in België maar bestaat uit Ierse en Schotse muzikanten. Shantalla staat morgen - zaterdag 22 april - op het podium van CC Palethe. Begint om 20.30 uur en kost 15 of 12 euro. Een aanbeveler voor wie van oerdegelijke Ierse/Schotse muziek houdt.