Nieuwe openingsuren bibliotheek in Palethe

Overpelt - Vanaf april staat de deur van de bieb in Palethe ook open van maandag tot en met donderdag in de voormiddag van 9.30 tot 11.30 uur. Dan is er enkel selfservice-mogelijkheid: je kan dus boeken, cd’s of andere materialen kiezen in de bib en deze registreren via de ‘zelfscan’-balie.

Wie op zoek is naar iets specifieks of met een bepaalde vraag zit rond een product kan in de bieb terecht van maandag tot donderdag tussen 14 en 19 uur en op vrijdag en zaterdag van 9 tot 13 uur. Uiteraard is de gewone lezer dan eveneens welkom.

Tijdens de selfservice-uren is de leeszaal ookopen.