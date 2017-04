Centrale balie gemeentehuis en trouwzaal tijdelijk in CC Palethe in Overpelt

Overpelt - De centrale balie van het gemeentehuis is tot het jaareinde - wordt verondersteld - ondergebracht in de hal van Palethe. Ook de trouwzaal kreeg daar een tijdelijke plaats. Het gemeentehuis is zoals al eerder aangekondigd gesloten wegen verbouwing en renovatiewerken. De tijdelijke locatie in Palethe werd ingericht door personeel van de gemeentewerf. De verhuizing verliep zo vlot dat de balie vrijdag al operationeel was.Vanaf maandag is de balie open op de normale uren van het gemeentehuis.