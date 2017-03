Tweemaal Stijn Meuris in Palethe in Overpelt

Overpelt / Neerpelt - Stijn Meuris - Peltenaar van origine - is morgen en op zaterdag 1 april in CC Palethe te gast. Donderdag 16 maart komt hij om 20.30 uur in de Muzezaal van Palethe om er 'tekst en uitleg' geven over zijn hits. Hij gaat over die teksten vertellen, live op het podium en zal dat doen in de stijl die wij van Meuris gewoon zijn.

Op zaterdag 1 april zakt Stijn Meuris met groep (foto) opnieuw af naar Palethe met "Meuris in pluche" en dat belooft een uniek concert te worden waarbij het rijke repertoire van Noordkaap, Monza en Meuris grondid zal aangepakt worden. Dat betekent: klassiekers à volonté, maar ook nieuw werk.

Info en reserveren: 011/64.59.52 of www.palethe.be/reservaties.