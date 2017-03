Vanavond migratiefilm "The invisible city - Kakuma" in OC Valkenhof in Overpelt

Overpelt / Neerpelt / Hechtel-Eksel - Is het mogelijk om een thuis op te bouwen op een plaats die 'nergens' heet? Regisseur Lieven Corthouts woonde meer dan vier jaar in het Afrikaanse vluchtelingenkamp Kakuma. Dit kamp in Kenia is de snelst groeiende stad in de Hoorn van Afrika. Elke dag komen er kinderen toe zonder ouders. Ze worden weggestuurd uit conflictgebieden, richting de relatieve veiligheid van het vluchtelingenkamp. De kinderen grijpen alle mogelijkheden aan om in het kamp een nieuw leven en een toekomst uit te bouwen.

Na de film volgt er een gesprek met de regisseur. Hij vertelt hoe de film tot stand kwam. Lieven vertelt ook over andere projecten die hij en en voor inwoners van Kakuma ontwikkelde.

Begint vanavond - dinsdag 7 maart -om 20 uur in Valkenhof en kost 5 euro inkom.