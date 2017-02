Instapprocedure voor alle kleuterscholen gelijk in Overpelt

Overpelt - Binnenkort start in Overpelt de inschrijvingsprocedure voor ouders die een kind hebben dat in 2015 geboren is en die dat kind school willen laten lopen - over de onderwijsnetten heen - in één van de Overpeltse kleuterscholen. De procedure voor instappertjes is gelijklopend in al de Overpeltse scholen. De scholen organiseren daarover in de komende weken infomomenten:

Woensdag 22 februari is er de eerste infoavond in de Corneliusschool Lindelhoeven om 19.30 uur; zaterdag 18 maart van 9 tot 13 uur in De Wingerd (Leopoldlaan 45); op donderdag 23 maart om 19.30 uur in basisschool De Linde,Lindepaadje 1.