Schepenwissel in Hechtel-Eksel

Hechtel-Eksel - In het schepencollege van Hechtel-Eksel wordt vanaf 1 januari en volgens afspraak binnen de CD&V Jan Vangenechten de opvolger van Evy Rutten. Als vijfde schepen legde Vangenechten al de eed af. Evy Rutten stapt uit de politiek. Zij was in vorige legislatuur al 2 jaar schepen van cultuur en deed er nu 4 jaar bij. Rutten gaat terug voltijds haar job als directeur van CC Leopoldsburg opnemen. In de gemeenteraad wordt ze daar begin 2017 normaal opgevolgd door Inge Desplenter.

Nieuwe schepen Jan Vangenechen runt een zakenkantoor in Hechtel en neemt alle bevoegdheden van Rutten over: cultuur, onderwijs, bibliotheekwezen, gezondheidszorg, gehandicaptenbeleid en communicatie.