Leopoldsburg - Een meisje (7) raakte woensdag om 8.30 uur lichtgewond bij een aanrijding in de Boskantstraat in Leopoldsburg, ter hoogte van de school. Een automobilist wilde daar via links de stilstaande schoolbus voorbijgaan toen ze het overstekend kind op het zebrapad aanreed. Het meisje was lichtgewond en de hulpdiensten brachten haar over naar het ziekenhuis van Heusden-Zolder voor verdere zorgen. (ppn)