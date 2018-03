Hamont-Achel - Een Neerpeltenaar (40) raakte dinsdag rond 22.15 uur gewond bij een botsing tegen een boom in de Nobelstraat, ter hoogte van het kerkhof, in Hamont. De veertiger had even daarvoor de controle over het stuur verloren. De hulpdiensten brachten hem met de ambulance over naar het ziekenhuis. (ppn)