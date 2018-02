Hasselt - Drie wagens waren donderdag om 18.50 uur betrokken bij een aanrijding op de Slagerslaan in Hasselt. Daarbij vielen meerdere lichtgewonden en de brandweer kwam ter plaatse om de weg te reinigen. Twee fietsers kwamen donderdag met elkaar in botsing op de Koningin Astridlaan in Hasselt. Dat gebeurde om 17.30 uur en een van hen was lichtgewond. (ppn)