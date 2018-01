Bree - De brandweer van Bree rukte dinsdag rond 12.15 uur uit voor een mogelijk gaslek in het appartementencomplex op Ter Rivierenwal in het centrum. Het bleek te gaan om een kleine ontploffing in een verwarmingsketel op een appartement. Maar door het veiligheidssysteem werd de gastoevoer vanzelf afgesloten. De brandweer voerde wel nog een meting uit en die bleek negatief. Niemand raakte gewond. Het probleem met de ketel werd hersteld. (ppn)