Tessenderlo - Dieven maakten in de Groenstraat in Tessenderlo een gat in de omheining via een aangrenzend perceel en konden vervolgens met een gaatje te boren in het raam via een venster binnendringen. Alles werd doorzocht en de buit bestaat uit een fles rum, een paar schoenen en een sporthorloge. De vaststellingen gebeurden maandag om 20 uur. (ppn)