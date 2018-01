Lommel - Inbrekers sloegen maandag op twee plaatsen toe in Lommel. Op Waaltjes ontdekten de bewoners van een huis om 16 uur dat ze ongewenst bezoek hadden gekregen, maar de buit is niet bekend. Dat is wel het geval op Bonenven. Hier drongen inbrekers het huis binnen stalen ze geld. De melding kwam om 20.20 uur bij de politie binnen. (ppn)