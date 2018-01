Overpelt - Een vrouw (57) die woensdag om 13.30 uur met haar bromfiets over de Leopoldlaan in Overpelt reed kwam ter hoogte van het kruispunt met De Koel in aanrijding met een wagen. De vrouw uit Neerpelt raakte hierbij lichtgewond. Een fietser gleed woensdag om 14.50 uur uit in de Ballaststraat in Overpelt. Aan de val werden lichte verwondingen overgehouden. (ppn)