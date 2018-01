Sint-Truiden - Een interventieploeg van de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken kon maandag een 34-jarige man arresteren toen deze een inbraak aan het plegen was op de Zepperenweg in Zepperen. De verdachte is geen onbekende voor de politie en ze namen hem mee naar het bureau voor verhoor. Het verdere onderzoek is lopende.